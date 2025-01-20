Жителя Ленобласти задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня

Мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня в городе Кириши. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Личность мужчины установили, им оказался неработающий 33-летний местный житель.

«20 января 2025 года в 01:35 при мониторинге камер видеонаблюдения полицейскими выявлен неизвестный, прикуривший сигарету от пламени с чаши „Вечного огня“», — отметили в пресс-службе.

На допросе задержанный рассказал, что прикурил от «Вечного огня», так как у него не было при себе зажигалки. Собранные материалы полиция передала в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее злоумышленники осквернили стену Воинского мемориального кладбища в Ярославской области, где есть захоронения в том числе и участников специальной военной операции. Вандалы нарисовали на памятнике граффити. СК возбудил 48 уголовных дел, полиция разыскивает всех участников преступления.