Вандалы осквернили стену Воинского мемориального кладбища в Ярославской области

Глава Ярославской области Михаил Евраев назвал борьбу с вандализмом главной задачей в работе местной прокуратуры и властей на фоне новостей об осквернении Воинского мемориального кладбища. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

На стенах Воинского мемориального кладбища на Угличской улице в Ярославле, где захоронены в том числе и участники специальной военной операции, вандалы оставили оскверняющие надписи. По словам Евраева, граффити уже устранили, правоохранители завели 48 уголовных дел по факту вандализма и ищут всех участников преступления.

«Виновные обязательно будут найдены и понесут наказание. В этом нет никаких сомнений. <…> „Авторам“ грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 2 лет. За детей придется отвечать родителям и возмещать ущерб в полном объеме», — заявил он.

Ранее трое молодых людей надругались над мемориалом «Вечный огонь» в Клину. Они сорвали с постамента венок, пинали его ногами, а потом сожгли на Вечном огне.