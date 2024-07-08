Жителя Кубани запугали могильным венком и канистрой с бензином

На Кубани мужчина обнаружил у дома венок с угрозами и канистру с бензином

Marvin Zi
Фото: Marvin Zi/Unsplash

Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома — могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

Анонимный отправитель «подарка» требует некоего Александра вернуть долг. В противном случае должник «будет гореть». При этом среди проживающих в доме нет мужчин с таким именем.

«Просьба тем, кто это оставил, — вы попали не по адресу. Придаем огласке, так как это является угрозой для жизни!» — обратился перепуганный житель станицы Новотитаровской к неизвестным отправителям.

Житель Москвы вот уже два года терроризирует родную сестру. Мужчина не дает покоя родственникам, пытаясь завладеть квартирой в Вешняках.

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