«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Москвич забаррикадировался с дочкой в квартире Вешняках

Житель Москвы вот уже два года терроризирует родную сестру из-за квартиры в Вешняках. Страдает из-за этого не только женщина, но и все соседи. В ночь на 1 июля мужчина в очередной раз приехал к родственнице и выгнал ее на лестничную клетку, выбросив вещи в подъезд. Пускать полицию внутрь он категорически отказывался. На место пришлось вызвать даже сотрудников скорой психиатрической помощи.

Квартира, из-за которой мужчина постоянно устраивает сцены и всячески вредит сестре, находится в одном из домов на улице Старый Гай. Конфликты начались после смерти их матери два года назад, пояснила в беседе с 360.ru одна из местных жительниц.

По словам соседки, прописаны по этому адресу и сестра, и брат со своими восемью детьми. Но при этом мужчина там не живет уже более 30 лет.

Фото: Телеканал «360»

«У него есть и свои квартиры какие-то, доставшиеся от теток по наследству, и не один загородный коттедж. Но после смерти матери он сказал, мол, и эта квартира будет моей, я тебя изживу. Постоянно ей угрожает, издевается, сестра боится его, он ведет себя неадекватно», — поделилась она.

По ночам приезжает с детьми, прикрываясь ими, выламывает окна, двери, срывает краны, ломает унитазы. Месяц назад он сорвал унитаз, залил весь дом водой и фекалиями до первого этажа.

Соседка пострадавшей сестры

Женщина отметила, что зимой мужчина выломал ручки у рам, чтобы в квартире было невозможно открыть окна, а потом сломал газовый кран. Сестре пришлось вызывать МЧС и газовщиков.

И он постоянно занимается таким хулиганством, пожаловалась соседка. Минувшей ночью, по ее словам, он явился в два часа и под предлогом ремонта двери вызволил сестру на лестничную клетку, а потом выбросил в подъезд ее вещи.

Фото: Телеканал «360»

«Сколько бы она ни стучалась и ни просила ее пустить, он не открывал, тогда она вызвала полицию. А те обратились в „Жилищник“, чтобы вскрыть дверь. В итоге вызвали даже психиатрическую службу и скорую. И тогда он начал винить во всем сестру», — добавила собеседница 360.ru.

Когда дверь наконец вскрыли, мужчина забаррикадировался в дальней комнате, рассказала соседка. Оттуда он кричал, что это его якобы закрыли, что его убивают, угрожал, что прыгнет с четвертого этажа.

Фото: Телеканал «360»

«Его пытались успокоить, но он требовал спасателей., а когда приехал старший сын, спокойно дверь открыл. Его полиция утром увезла в отдел. И еще раз подчеркну — в этой квартире он не проживает, ни он сам, ни его дети. Но при этом он сдает комнаты мигрантам и делает это незаконно. Все вещи сестры сломал, все сломал до щепок. Оставил ее без средств», — подчеркнула женщина.

Как разрешится эта ситуация — пока не понятно. По словам соседки, решить проблему пытаются все два года. Но всякий раз людям говорят, что сделать ничего нельзя, потому что он прописан в квартире, пояснила собеседница 360.ru.

После последних событий она выразила надежду, что на происходящее получится повлиять, хотя бы потому что подобными вещами мужчина занимается на глазах своих детей.

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте