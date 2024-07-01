Сегодня 16:55 «Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком Москвич забаррикадировался с дочкой в квартире Вешняках 0 0 0 Эксклюзив

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Москва

Житель Москвы вот уже два года терроризирует родную сестру из-за квартиры в Вешняках. Страдает из-за этого не только женщина, но и все соседи. В ночь на 1 июля мужчина в очередной раз приехал к родственнице и выгнал ее на лестничную клетку, выбросив вещи в подъезд. Пускать полицию внутрь он категорически отказывался. На место пришлось вызвать даже сотрудников скорой психиатрической помощи.

Квартира, из-за которой мужчина постоянно устраивает сцены и всячески вредит сестре, находится в одном из домов на улице Старый Гай. Конфликты начались после смерти их матери два года назад, пояснила в беседе с 360.ru одна из местных жительниц. По словам соседки, прописаны по этому адресу и сестра, и брат со своими восемью детьми. Но при этом мужчина там не живет уже более 30 лет.

Фото: Телеканал «360»

«У него есть и свои квартиры какие-то, доставшиеся от теток по наследству, и не один загородный коттедж. Но после смерти матери он сказал, мол, и эта квартира будет моей, я тебя изживу. Постоянно ей угрожает, издевается, сестра боится его, он ведет себя неадекватно», — поделилась она.

По ночам приезжает с детьми, прикрываясь ими, выламывает окна, двери, срывает краны, ломает унитазы. Месяц назад он сорвал унитаз, залил весь дом водой и фекалиями до первого этажа. Соседка пострадавшей сестры

Женщина отметила, что зимой мужчина выломал ручки у рам, чтобы в квартире было невозможно открыть окна, а потом сломал газовый кран. Сестре пришлось вызывать МЧС и газовщиков.

И он постоянно занимается таким хулиганством, пожаловалась соседка. Минувшей ночью, по ее словам, он явился в два часа и под предлогом ремонта двери вызволил сестру на лестничную клетку, а потом выбросил в подъезд ее вещи.

Фото: Телеканал «360»

«Сколько бы она ни стучалась и ни просила ее пустить, он не открывал, тогда она вызвала полицию. А те обратились в „Жилищник“, чтобы вскрыть дверь. В итоге вызвали даже психиатрическую службу и скорую. И тогда он начал винить во всем сестру», — добавила собеседница 360.ru.

Когда дверь наконец вскрыли, мужчина забаррикадировался в дальней комнате, рассказала соседка. Оттуда он кричал, что это его якобы закрыли, что его убивают, угрожал, что прыгнет с четвертого этажа.

Фото: Телеканал «360»

«Его пытались успокоить, но он требовал спасателей., а когда приехал старший сын, спокойно дверь открыл. Его полиция утром увезла в отдел. И еще раз подчеркну — в этой квартире он не проживает, ни он сам, ни его дети. Но при этом он сдает комнаты мигрантам и делает это незаконно. Все вещи сестры сломал, все сломал до щепок. Оставил ее без средств», — подчеркнула женщина. Как разрешится эта ситуация — пока не понятно. По словам соседки, решить проблему пытаются все два года. Но всякий раз людям говорят, что сделать ничего нельзя, потому что он прописан в квартире, пояснила собеседница 360.ru. После последних событий она выразила надежду, что на происходящее получится повлиять, хотя бы потому что подобными вещами мужчина занимается на глазах своих детей.