Жителя Кубани задержали за поездку в трамвае в женской одежде

В Краснодаре полицейские задержали ранее судимого 42-летнего мужчину, обвиняемого в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По версии следствия, житель Лабинска ехал в общественном транспорте, одетый в женскую одежду. Во время допроса он сказал правоохранителям, что неоднократно выбирал такие вещи потому, что они ему нравятся, однако после случившего выбросил их, чтобы избежать наказания.

Кроме того, накануне приезжего задержали за кражу рыболовной удочки и смесителя из гаража.

В отношении мужчины составили административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Материалы передали в суд.

Ранее правоохранители Якутска задержали мужчину за нарушение общественного порядка. Он нарядился в вечернее платье и прошелся по городу, устроив переполох.