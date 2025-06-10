Пьяный якут надел платье и устроил переполох

МВД: в Якутске задержали пьяного мужчину, разгуливающего по городу в платье

В Якутске полицейские задержали мужчину за нарушение общественного порядка. Местный житель нарядился в вечернее платье и прошелся по городу, устроив переполох. Подробности сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Якутское».

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что возле торгового центра на улице Орджоникидзе мужчина в женской одежде ведет себя неадекватно и пугает прохожих», — отметили в полиции.

Нарушителем оказался 47-летний мужчина из Горного района. Как выяснили правоохранители, и 9 июня пьяный мужчина на улице демонстративно красился, нецензурно выражался, приставал к прохожим.

Правоохранители составили административные материалы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола* или отказа от деторождения. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее публиковавший мангу сайт MangaLib обвинили в пропаганде ЛГБТ*. Против интернет-ресурса завели дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*. В Таганский районный суд Москвы также поступило административное дело против фонда Wikimedia Foundation, Inc., владельца «Википедии».

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация