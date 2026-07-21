Жителя Кубани признали виновным в клевете

Краснодарский краевой суд согласился с приговором Октябрьского районного суда касательно вины местного жителя в клевете. Ему назначили принудительные работы сроком на год и шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчину признали виновным в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

Суд установил, что фигурант в июне 2025 года комментировал в телеграм-канале публикацию о расследовании резонансного дела об убийстве аниматоров. Он опубликовал посты, содержащие ложные сведения, касающиеся супруги погибшего Кирилла Чубко. В частности, подсудимый обвинял женщину в том, что она сама организовала преступление.

Фигурант обжаловал судебный акт, но апелляционная инстанция оставила его без изменений, приговор вступил в законную силу.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила о наказании за клевету в общедомовом чате. За сообщения можно получить штраф или лишиться свободы.