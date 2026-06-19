Юрист Георгиева предупредила о наказании за клевету в общедомовом чате

Юрист Алла Георгиева рассказала «Москве 24» , что за конфликты в общедомовых чатах могут быть серьезные последствия. За оскорбления и клевету можно получить штраф или даже лишиться свободы.

Эксперт отметила, что в ходе конфликтов нужно быть очень осторожным, так как эмоциональные высказывания могут привести к юридической ответственности. Например, оскорбительные слова в адрес соседа могут быть квалифицированы по статье об оскорблении (5.61 КоАП РФ). Если оскорбление было совершено в публичном пространстве через интернет, наказание будет более жестким.

За оскорбление гражданина ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Если при оскорблении был использован мат, это может быть приравнено к мелкому хулиганству (20.1 КоАП РФ) и повлечь штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство соседа, может привести к уголовной ответственности по статье о клевете (128.1 УК РФ). Виновный может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей или даже лишиться свободы на срок до двух лет.