Жителя Красноярска заподозрили в истязании пасынка

В Красноярске мужчину заподозрили в жестоком обращении с пасынком. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении 24-летнего жителя возбудили уголовное дело по статье «истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии или иной зависимости от виновного». По версии следствия, с января по апрель 2025 года подозреваемый в Красноярске и на даче в Березовском районе регулярно избивал двухлетнего пасынка.

«С заявлением об истязании мальчика в правоохранительные органы обратилась его бабушка, когда обнаружила у внука телесные повреждения», — отметили в СК.

Мальчика забрали из семьи и отправили в дом ребенка, где ему оказали помощь. Затем мальчика передали под временную опеку бабушки.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее в Липецкой области завели уголовное дело против многодетной матери из Лебедянского района. Женщину обвиняют в истязании детей. Она унижала несовершеннолетних, угрожала им и снимала все на видео.