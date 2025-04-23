Жителя Краснодара расстреляли во дворе жилого дома

Двое неизвестных расстреляли 46-летнего жителя Краснодара во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина получил ранения, его госпитализировали. У одного из припаркованных автомобилей пуля пробила заднее стекло. Полицейские при осмотре нашли на месте происшествия семь стреляных гильз.

Личности и мотивы злоумышленников пока неизвестны, их разыскивают. Проводится доследственная проверка.

«Стрельбу слышала, выстрелов шесть. Дети, школьники бежали, мама с коляской тоже», — рассказала 360.ru очевидица произошедшего.

Ранее в Туапсинском районе мужчина в костюме химзащиты расстрелял 55-летнего предпринимателя Арсена Наджаряна, в криминальном мире больше известного как Арсен Красноярский.