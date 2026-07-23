Жителя Коми приговорили к тюрьме за попытку вступить в ВСУ

Жителя Коми, который пытался уехать на Украину и воевать против России, приговорили к 16 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ .

«Вступил в законную силу приговор 1-го Западного окружного военного суда в отношении Вилинского И.П., 1976 года рождения… Его приговорили к 16 годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима, из них три года в тюрьме, штрафу в 250 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на год и шесть месяцев», — отметили в ФСБ.

По данным силовиков, мужчина хотел вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. В дальнейшем фигурант планировал уехать в Украину — участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Чтобы подтвердить намерения, злоумышленник выполнил задание по съемке уязвимых мест топливно-энергетического комплекса Печоры.

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