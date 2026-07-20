Суд рассмотрит дело подростка — поджигателя шкафа на железной дороге

Дело обвиняемого в теракте 16-летнего подростка из Новой Москвы направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Подростка обвиняют по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц». Следствие установило, что 16 сентября прошлого года фигурант купил на заправке бензин и прибыл на 15-й километр железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве.

Там он облил горючим железнодорожный шкаф и его содержимое, после чего поджег и скрылся.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Ранее СК предупредил несовершеннолетних об ответственности за теракты и диверсии. Такие преступления квалифицируются как тяжкие преступления и наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы.