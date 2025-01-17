Жителя Иркутской области арестовали по обвинению в убийстве школьницы во время застолья
Суд в Иркутской области избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, во время застолья пьяный фигурант поссорился с 16-летней школьницей и еще одним собутыльником. Агрессор схватил нож и напал на них.
Девушка получила ранение, несовместимое с жизнью. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.
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