Жителя Иркутской области арестовали по обвинению в убийстве школьницы во время застолья

Суд в Иркутской области избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, во время застолья пьяный фигурант поссорился с 16-летней школьницей и еще одним собутыльником. Агрессор схватил нож и напал на них.

Девушка получила ранение, несовместимое с жизнью. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.