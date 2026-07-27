Жителя Хабаровска задержали по подозрению в шпионаже на Новую Зеландию

Правоохранители задержали жителя Хабаровска, которого заподозрили в работе на новозеландскую разведку. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости» .

По версии следствия, россиянин 1971 года рождения инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Мужчину заподозрили в совершении государственной измены, против него возбудили уголовное дело.

Суд отправил задержанного под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сотрудники ФСБ поймали диверсантку, которая пыталась совершить теракт против сотрудника органов безопасности. Россиянка 1996 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб. Женщину задержали, когда она подкладывала взрывчатку под автомобиль.

Следствие установило, что гражданка России связалась с украинским куратором и заявила ему о намерении участвовать в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде в одну из стран Евросоюза.