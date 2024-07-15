Жителя Челябинской области задержали за кражу денег из микрокредитной компании
Сотрудники полиции Челябинской области задержали жителя Копейска, который ограбил микрокредитную компанию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.
По данным ведомства, мужчина в маске зашел в организацию и начал угрожать ножом женщине-кассиру. Ему удалось похитить 24 тысячи рублей.
Отмечается, что ранее местный житель уже был неоднократно судим. Против него возбудили уголовное дело.
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