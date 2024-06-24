Жителя Челябинской области приговорили к 80 часам работ за пьяное ДТП

Суд приговорил к 80 часам обязательных работ 18-летнего жителя Челябинской области, который дважды устроил ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, в 2022 году подсудимый в 16-летнем возрасте сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Спустя год он снова взял ключи от автомобиля матери и врезался в пешеходное ограждение.

Отмечается, что парня также лишили права управлять транспортными средствами на два года и 10 месяцев.