Жителя Анапы арестовали за подброшенную голову свиньи к мечети в Адыгее
Во вторник Тахтамукайский районный суд Адыгеи по ходатайству следствия арестовал на два месяца жителя Анапы. Мужчина обвиняется в оскорблении религиозных чувств, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Ночью 14 сентября обвиняемый бросил свиную голову на территорию мечети в ауле Козет Тахтамукайского района и сразу же скрылся.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 ноября 2025 года включительно», — уточнили в пресс-службе.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих, совершенное в месте богослужения».
Ранее двух россиян задержали в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа. Мужчину и его подругу задержали после того, как они сфотографировались в мечети и поцеловались. На допросе турист извинился и сказал, что не знал о запрете на такие действия.