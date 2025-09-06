Стамбульская полиция задержала российскую пару за поцелуй в мечети

Двух россиян задержали в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа. Об этом со ссылкой на Генконсульство России сообщило РИА «Новости» .

Мужчину и его подругу отвезли в участок после того, как они 26 августа фотографировались в мечети, а потом поцеловались. Турист на допросе принес извинения и объяснил, что не знал о запрете на подобные действия.

По данным агентства IHA, на молодых людей завели уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей. По этой статье им грозит до года тюрьмы.

Ранее российские туристы пожаловались на забастовку персонала в одном из турецких отелей из-за неуплаты за электроэнергию, а также невыплаченных зарплат работникам гостиницы. Сотрудники гостиницы игнорировали все просьбы постояльцев и испортили им отдых. По словам путешественников, в отеле не было электричества, воды и даже еды, номера не убирались.