Жители высотки на севере Москвы пожаловались на потоп в подъезде

Потоки воды с потолка за несколько минут затопили 10 этажей подъезда ЖК «Большая Академическая» в Тимирязевском районе на севере Москвы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что вода сорвала плиты на потолке и продолжает затапливать лестничный пролет.

В комментарии 360.ru местные жители заявили, что сильнее всего пострадали лифты и места общего пользования. К некоторым владельцам вода пришла прямо в квартиры.

«На кухне из верхних ящиков текло. Но больше пол,. конечно», — заявила одна из жительниц.

В пресс-службе компании ПИК заявили, что течь в подъезде остановили и начали откачку воды. Пострадавшие помещения в порядок приведет специальная служба клининга.

По словам представителя фирмы, сотрудники управляющей компании в течении 10 минут перекрыли воду, а прибывшиая на место аварийная бригада заменила лопнувший кран в системе горячего водоснабжения. Все жильцы получили оповещение о происшествии и сейчас им оказывают помощь по устранению последствий.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в комментарии 360.ru отмечал, что в случае коммунальной аварии владельцы квартир могут требовать компенсации от управляющей компании или застройщика. Он добавил, что на новые дома распространяется пятилетний срок гарантии со стороны девелопера, который несет ответственность за состояние коммуникаций.