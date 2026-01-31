В Мурманске и Североморске полностью восстановили электроснабжение после блэкаута

Чибис: электроснабжение в Мурманске и Североморске восстановили в полном объеме

Электроснабжение в Мурманске и ЗАТО Североморск восстановили в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в телеграм-канале .

Энергетики устранили последствия технологического нарушения на линии электропередачи, которое утром 31 января оставило часть потребителей без света.

В Североморске службы продолжают работы по восстановлению теплоснабжения в Большом Сафоново. В Мурманске управляющие компании и ресурсоснабжающие организации точечно настроили подачу электричества в дома горожан.

«По возникающим вопросам можно обратиться на Единую региональную горячую линию ЖКХ», — отметил губернатор.

Ранее жители Мурманска пожаловались, что из-за отсутствия отопления были вынуждены спать в верхней одежде.