Жители Твери рассказали о залетевшей в духовку шаровой молнии

Необычный случай произошел в Твери во время сильной грозы. Местные жители утверждают, что в их квартиру через окно залетел объект, похожий на шаровую молнию, а затем оказался внутри кухонной духовки, сообщи телеграм-канал Shot .

Многодетная семья наблюдала за непогодой и снимала сверкающие молнии на видео. По словам очевидцев, в какой-то момент один из светящихся объектов резко приблизился к дому и оказался на кухне.

Испугавшись возможного возгорания, хозяин квартиры попытался самостоятельно справиться с ситуацией и начал заливать водой включенную плиту. После этого жильцы вызвали пожарных.

Официального подтверждения того, что речь действительно шла о шаровой молнии, нет.

Ранее академик РАЕН, научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков рассказал, что шаровые молнии притягиваются к компьютерам, мобильным телефонам. По его словам, электроприборы необходимо обязательно отключать.