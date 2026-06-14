Ученый объяснил природу притяжения шаровой молнии

Академик Бычков: шаровые молнии притягиваются к электроприборам и телефонам

Шаровые молнии притягиваются к электроприборам, компьютерам, мобильным телефонам и даже к людям. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАЕН, научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

По его словам, шаровая молния состоит из плазмы, поэтому все электрические приборы необходимо обязательно отключать.

«Шаровая молния может ударить в компьютер, мобильные телефоны. Они электрически притягивают этот объект», — отметил ученый.

Бычков добавил, что из-за заряда молнии и жидкости внутри человека шаровая молния рискует индуктивно притянуться. Но всего она живет порядка 20 секунд, а мощность можно сравнить с энергией от нескольких взрывчаток. При несоблюдении правил безопасности есть риск летального исхода.

Ранее ученый назвал сезон, когда в России шаровые молнии бывают чаще всего.