Жители Таганрога пожаловались на накрывшие город полчища зеленых комаров

На опубликованных в источнике кадрах видно, как насекомые облепили двери, пол и входную группу одного из отделений банка. По словам очевидцев, больше всего комаров можно заметить у ламп, фонарей и горящих окон.

Жители Таганрога забили тревогу и отметили, что в этом году насекомые появились на улицах намного раньше обычного. Это может быть связано с резким потеплением.

«По всему городу массовое нашествие комаров. В этом году очень рано, с каждым годом все раньше. И их количество все больше. Администрация ничего не делает», — посетовали местные жители.

На большое количество насекомых жалуются не только в Ростовской области. В подмосковных лесах начали просыпаться клопы-солдатики. Однако в Комлесхозе Московского региона напомнили, что их укусы не опасны для человека.