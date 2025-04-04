Жители Таганрога пожаловались на накрывшие город полчища зеленых комаров
Город Таганрог в Ростовской области атаковало огромное количество комаров-звонцев. Об этом местные жители сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости»..
На опубликованных в источнике кадрах видно, как насекомые облепили двери, пол и входную группу одного из отделений банка. По словам очевидцев, больше всего комаров можно заметить у ламп, фонарей и горящих окон.
Жители Таганрога забили тревогу и отметили, что в этом году насекомые появились на улицах намного раньше обычного. Это может быть связано с резким потеплением.
«По всему городу массовое нашествие комаров. В этом году очень рано, с каждым годом все раньше. И их количество все больше. Администрация ничего не делает», — посетовали местные жители.
На большое количество насекомых жалуются не только в Ростовской области. В подмосковных лесах начали просыпаться клопы-солдатики. Однако в Комлесхозе Московского региона напомнили, что их укусы не опасны для человека.