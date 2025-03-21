Клопы-солдатики проснулись в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах начали просыпаться клопы-солдатики. В Комлесхозе региона призвали не пугаться и помнить, что это обычное явление для весны. Укусы этих насекомых не представляют опасности для человека и не могут причинить вред здоровью.

Клопы-солдатики, похожие на жуков-пожарников, можно встретить в кустах, траве и на стволах деревьев с середины марта до октября. У насекомых ярко-красная окраска с черным орнаментом, напоминающим форму. Их глаза тоже красные, а впереди есть хоботок, с помощью которого они питаются и охотятся.

На всех стадиях своего развития эти клопы издают неприятный запах, поэтому даже их природные враги — птицы, пауки, летучие мыши и богомолы — избегают их в пищу. Отмечается, что это полифаги, они едят пыльцу, семена, ягоды, плоды и соки растений. Иногда клопы также питаются неживыми растениями, очищая природу. Одной из особенностей этих насекомых является каннибализм. Для них съесть сородича — обычное дело.