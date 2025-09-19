Жители Сочи пожаловались на угрозу со стороны медведей

Медведи вошли в черту поселка Красная Поляна в городском округе Сочи и начали угрожать местным жителям. О ситуации люди рассказали 360.ru.

Местный житель Артем рассказал, что популяция косолапых восстановилась в последний год, и теперь он видит животных раз в две-три недели. Из-за близости ареала к городской среде звери все меньше боятся людей. Ситуация усложнилась осенью, когда в лесу стало мало еды.

«Они стали выходить к помойкам многоэтажных домов и после нескольких посещений считать их своей кормовой базой, которую активно защищают. Проявляют активную агрессию и несут физические риски для прогуливающихся в черте поселка людей и животных. Если медведица, то еще и малых остерегает от всех объектов, даже авто», — заявил он.

Артем добавил, что медведи особенно агрессивно реагируют на движущиеся объекты, поэтому убежать от них не получится. Лучшее решение — встать и кричать как можно громче.

Председатель общественного совета села Медовеевка Александр Эшназаров обратился в администрацию, но те перенаправили его в Сочинский национальный парк. В свою очередь, там ему ответили, что село находится вне особо охраняемой природной территории и решение о регулировании численности животных должны принимать органы государственной власти. В итоге, по его словам, никто не готов брать на себя ответственность.

«Так как это село, здесь медведей еще больше: они ходят по дворам, по курятникам, по пасекам, переворачивают, ущерб постоянный. Это уже не первый год», — добавил общественник.

Вероятно, именно одного из этих медвежат 17 сентября насмерть сбила женщина на внедорожнике. За гибель животного ей грозит штраф.