Женщина насмерть сбила медвежонка в Сочи

В Сочи 48-летняя женщина насмерть сбила медвежонка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские сообщили, что за гибель животного виновницу аварии могут оштрафовать на сумму до 60 тысяч рублей.

Водителям, сбившим зверя на дороге, рекомендовали зафиксировать повреждения на камеру, при этом не трогать само животное и не перемещать автомобиль. Если инспекторы ДПС не установят вины водителя, выписанную ими копию определения следует передать в страховую компанию.

В июле недалеко от Уссурийска на трассе нашли тело краснокнижного амурского тигра, сбитого машиной. Сотрудники ГАИ выяснили, что водителя много раз привлекали к ответственности за превышение скорости.