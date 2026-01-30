Жители села под Костромой массово подхватили норовирус после ремонта водопровода

Поражающий ЖКТ норовирус выявили у жителей деревни Шолохово в Костромской области, которые массово заболели после ремонта водопровода. Об этом 360.ru рассказал один из пострадавших, Евгений.

По его словам, местные уверены, что отравились именно водой, в которой оказалась инфекция.

«У меня было отравление, но в скорую не обращался. Сейчас чувствую себя нормально. Насколько знаю, пострадали больше 40 человек, многие из которых — дети», — рассказал собеседник 360.ru.

Еще одна пострадавшая, Елена, призналась, что столкнулась с высокой температурой, рвотой и диареей. Вылечиться удалось в домашнем режиме.

По словам местной жительницы Евгении, под ударом оказались школа и детский сад, где также возобновили подачу воды после ремонта. У заболевших детей взяли анализы, а учреждения закрыли до выяснения обстоятельств.

«Стали закрывать классы на карантин, жители обратились за помощью к местной администрации», — сказала женщина.

В администрации Красносельского округа заявили, что речи об эпидемии не идет, однако ситуацию держит на контроле рабочая группа.

«Ремонт водовода был выполнен из-за порыва. Смена скважин не производилась», — заверили местные власти.

По официальным данным, за медицинской помощью обратились 14 детей и шесть взрослых. Власти поручили организовать проведение эпидемиологического расследования, провести дезинфекцию помещений образовательных организаций и взять анализ водопроводной воды.

Ранее стало известно, что уголовное дело завели после массового отравления в детсаду в Нягани. К врачам обратились 14 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией.