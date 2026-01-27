Уголовное дело завели после массового отравления в детсаду в Нягани

Правоохранительные органы в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело после массового отравления воспитанников детского сада в Нягани. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло 19 января в детском саду «Теремок». За медицинской помощью обратились 14 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Следователи ведут дело по статье «Нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил».

«К проведению надзорных мероприятий привлекли специалистов в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание», — заявили в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее около 20 юных спортсменов отравились в сочинском отеле, в причинах случившегося разбираются сотрудники Роспотребнадзора.