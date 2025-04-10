Жители Приморья наткнулись в лесу на гигантское кладбище домашних животных

Кладбище домашних животных площадью около гектара нашли на двух склонах сопки возле Находки. Об этом сообщил приморский новостной сайт Svodka25 .

Местные жители хоронят там умерших питомцев. Могилы оформляют по всем традициям, иногда даже ставя ограды и памятники. Многие из тех, кто потерял любимых кошек и собак, ухаживают за захоронениями и в целом за территорией.

Однако некоторым очевидцам подобный могильник не понравился, и они хотят обратиться в прокуратуру.

В январе археологи нашли в британском графстве Кембриджшир необычное старинное захоронение. На древнеримском кладбище обнаружили останки мужчины в каменном саркофаге, залитом жидким гипсом. Рядом с могилой находился стеклянный сосуд, который современники покойного, вероятно, использовали для подношений.