Жители Приморья наткнулись в лесу на гигантское кладбище домашних животных
В лесу возле Находки нашли кладбище животных площадью в гектар
Кладбище домашних животных площадью около гектара нашли на двух склонах сопки возле Находки. Об этом сообщил приморский новостной сайт Svodka25.
Местные жители хоронят там умерших питомцев. Могилы оформляют по всем традициям, иногда даже ставя ограды и памятники. Многие из тех, кто потерял любимых кошек и собак, ухаживают за захоронениями и в целом за территорией.
Однако некоторым очевидцам подобный могильник не понравился, и они хотят обратиться в прокуратуру.
В январе археологи нашли в британском графстве Кембриджшир необычное старинное захоронение. На древнеримском кладбище обнаружили останки мужчины в каменном саркофаге, залитом жидким гипсом. Рядом с могилой находился стеклянный сосуд, который современники покойного, вероятно, использовали для подношений.