Жители Подмосковья пожаловались на фермера, издевающегося над животными

В Московской области в деревне под Егорьевском фермер содержит животных в плачевных условиях. Об этом 360.ru рассказала очевидица происходящего Оксана.

«Был ледяной дождь, а животные оставались без какого-либо укрытия. Они истощены. Козленок был привязан ногой к дереву. Мы написали заявления в Россельхознадзор и прокуратуру, ждем обратной связи», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, козы и коровы находятся на улице круглый год, независимо от погодных условий. Владелец участка даже не предоставил им подстилки или какой-либо навес.

Сам фермер отрицает все обвинения. По его словам, причина конфликта кроется в его сложных отношениях с соседкой из Москвы, которая якобы его подставила.

«Ко мне уже все проверки приезжали и никаких нарушений не нашли. Я плачу налоги, не нарушаю закон, криминалом не занимаюсь. Животные не голодные. А козленок, которого сняли на видео, уже родился мертвым, и я отдал его собакам», — заявил мужчина.

