Жители почти 500 домов остались без отопления в Новосибирске

Жители 470 домов в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска остались без отопления из-за остановки оборудования на ПНС-5. На время восстановления его работы подачу тепла ограничили.

«Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22.30 сегодняшнего дня, 30 октября», — сообщили в Telegram-канале теплоснабжающей компании «СГК-Новосибирск».

В течение нескольких часов часть домов обещали подключить к альтернативным системам отопления.

По предварительной информации, произошедшее могло повлиять на работу систем отопления примерно в десяти жилых зданиях. Компания отправит в эти дома специалистов из теплоинспекции и предоставит им помощь. В СГК также уточнили, что новосибирская ТЭЦ-4 работает в штатном режиме.

Местное издание NGS.RU отметило, что число отключенных от тепла домов в Новосибирске уже перевалило за 600. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков заявил, что 15 многоквартирных домах города прорвало системы отопления.

Ранее из-за проблем с отоплением ввели режим повышенной готовности в Североморске. Жители массово жаловались на перебои или полное отсутствие тепла.