Жители Петропавловска-Камчатского раскритиковали власти за снежный апокалипсис

Сильный циклон вызвал настоящий снежный апокалипсис на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском автобусы застревали в снегу, а движение на дорогах было сильно затруднено. Подробнее о ситуации 360.ru рассказали местные жители.

«Утром была жестко, автобусы застревали чуть ли не на каждой остановке, где есть подъем вверх. Пять остановок я добиралась полтора часа в больницу», — объяснила одна из горожанок.

По ее словам, на одной из остановок забуксовал автобус и почти час его не могли поднять в гору. Сейчас погода в регионе стала лучше, дороги расчистили от снега. С ней согласился еще один местный житель, отметив, что такой ситуации, возможно, можно было бы избежать, если бы коммунальные службы хоть что-то делали, но снег никто не чистил. Итогом стали заторы на дорогах и застревающие автобусы.

«Власти пишут, что это якобы месячная норма осадков, но это не так, еще лет 10 назад больше снега выпадало, но такого на дорогах никогда не было, очистку вели с ночи. Сейчас же нигде толком не видно снегоуборочной техники, машины еле разъезжаются. Автобусы поперек дорог стоят. Неделю назад был циклон, так дороги до сих пор в порядок не привели, ходить невозможно, даже не посыпают», — возмутилась другая женщина.

В региональном управлении МЧС отметили, что в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах. Предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на работу из дома.