Камчатку засыпало снегом: в регионе лютует охотоморский циклон

Камчатка оказалась под действием охотоморского циклона, регион завалило снегом, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах, предприятиям края рекомендовали перевести сотрудников на дистанционку.

В ведомстве сообщили, что спасатели на вахтовках готовы выехать на патрулирования и оказание помощи на дорогах.

«Объекты инфраструктуры районов работают в штатном режиме. Жизнедеятельность населения не нарушена. Дорожное сообщение между населенными пунктами без ограничений», — сообщили в МЧС.

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать работе дорожных служб, а также избежать ДТП, вероятность которых увеличивается из-за обильных осадков.

«Повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин сохраняется до 11 декабря включительно», — предупредили в МЧС.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что работа краевых учреждений и организаций, за исключением жизнеобеспечивающих, переведена на дистанционный режим.

«Камчатка переживает новый удар непогоды. <…> Настоятельно рекомендую коммерческим предприятиям и организациям всех форм собственности также перевести сотрудников на дистанционный режим работы», — написал глава региона.

Местные паблики сообщают, что люди передвигаются пешком, транспорт застревает в сугробах.

Ранее циклон бушевал на Камчатке в середине ноября. Дороги Петропавловска-Камчатского покрылись снегом и льдом.