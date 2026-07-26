Жители Перми спасли женщину, упавшую в Каму с сапа

Жители дома, стоящего на берегу Камы в Перми, спасли женщину, которая упала в воду с сапа. Об этом рассказала 360.ru родственница волонтеров, предоставив видео.

«Женщина плыла на сапе и начался ураган, ливень, град и все что можно. Мы сидели у окна дома и увидели как она перевернулась на сапе. Недолго думая, кинулись ее спасать», — поделилась девушка.

Ее жених, сотрудник Росгвардии, надел спасательный жилет, взял с собой запасной и бросился в воду. Отец девушки страховал плывущего с лодки.

Женщина гребла к берегу, но ливень и волны сильно затрудняли спасоперацию. Мужчина доплыл до утопающей и дотянул ее до причала, где их уже ждали остальные члены семьи.

«В июне спасли барана, в июле женщину, что будет в августе — боюсь представить», — прокомментировала автор видео.

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