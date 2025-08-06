Жители Оренбурга пожаловались на онаниста, гуляющего близ детских площадок

По Оренбургу разгуливает молодой онанист, которого нередко замечают возле детских площадок. Об этом жители города рассказали 360.ru.

Среди мест, где его видели — сквер на улице Новой и Дальний переулок. Люди опасаются, что мужчина ходит там, где гуляют дети.

В отделе информации городского управления МВД сообщили 360.ru, что полицейские уже получили сигнал об этом и проводят проверку.

Ранее в Подмосковье пассажирки пожаловались на таксиста, который удовлетворял себя всю дорогу. Они объяснили, что не просили высадить их, потому что ехали по загородной трассе и боялись, что он поведет себя неадекватно. Сервис четыре раза отказывался вернуть им деньги, пока женщины не предали историю огласке.