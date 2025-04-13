Водитель «Яндекс. Такси» в Подмосковье онанировал всю поездку при пассажирках

Водитель «Яндекс. Такси» во время поездки занимался самоудовлетворением, сервис отказался возвращать клиенткам деньги, так как их доставили до места назначения. Девушки выложили ролик в Сеть.

Пассажирки такси четырежды обращались в сервис, но каждый раз им отказывали в возврате денежных средств.

Девушки объяснили, что действительно не просили водителя высадить их, поскольку ехали по Подмосковью и попросту не хотели оказаться на трассе. Кроме того, они боялись спровоцировать неадекватного водителя замечаниями.

Не получив от «Яндекс. Такси» внятного ответа, пострадавшие выложили ролик с мастурбирующим таксистом в Сеть. Спустя полчаса представители сервиса сами написали им в комментариях к публикации и пообещали вернуть деньги.

В прошлом году москвички массово жаловались на водителей такси, которые ублажали себя во время поездок.