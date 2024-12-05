Жители Мытищ отбили собаку от напавшего на нее с кнутом хозяина-неадеквата

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на протяжении двух часов избивал пса в квартире в ЖК «Императорские Мытищи». На помощь животному пришли неравнодушные соседи. Около 20 человек сделали все возможное, чтобы собака перестала страдать, рассказали 360.ru очевидцы случившегося.

По словам жильцов, хозяин избивал животное кнутом два часа подряд за то, что пес справил нужду в квартире. Соседи, которые бросились спасать животное, заставили мужчину отдать им питомца. На место ЧП вызывали скорую помощь и полицию.

Сейчас собаке подыскивают нового хозяина. На передержку ее забрала местная жительница. Женщина начала собирать деньги на ветеринара и поддержку.

Истязавший пса мужчина не возражал против того, чтобы у него забрали питомца, добавили собеседники 360.ru.

Ранее в Москве мужчина избил таксу ногами. Издевательства над собакой попали на видео.

UPD: в пресс-службе Подмосковной полиции сообщили, что начали проверку по факту избиения пса. Хозяина уже доставили в правоохранительный отдел.