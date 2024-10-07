Мужчина напал на таксу в Москве

В Ясеневе мужчина избил собаку ногами, кадры разошлись по социальным сетях. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и начали проверку по факту ЧП, сообщила пресс-служба УВД по ЮЗАО.

В Сети завирусилось видео, на котором в подъезде жилого дома мужчина нанес несколько ударов ногой собаке, а после зашел в лифт и уехал. Необходимую помощь животному окажут ветеринары.

В клинику собаку забрала местная жительница Алла. По ее словам, в настоящее время животное находится под капельницей.

«Спасибо, что придали огласке эту историю. Спасибо всем большое», — отметила она в беседе с 360.ru.

В полиции добавили, что при помощи камер видеонаблюдения удалось установить и задержать 53-летнего мужчину. Его доставили в ОМВД России по району Ясенево. Правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее житель Челябинска избил своего щенка ногами и попал на видео. По предварительной информации, мужчина живет в полном одиночестве и является владельцем животного.