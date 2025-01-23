Жители Лос-Анджелеса нашли в своих домах записки от пожарных

Жители Лос-Анджелеса находят в своих домах записки с извинениями от пожарных. Об этом сообщил телеканал KSBY News — филиал NBC в Калифорнии.

В одном из домов района, где боролись с пожарами, жильцы обнаружили записку, в которой капитан пожарной службы Алек Флатос и его коллеги попросили прощения за грязные следы. Огнеборец объяснил, что спасатели зашли в дом, чтобы закрыть окна. Мужчина извинился перед хозяевами за оставленные на полу следы.

Когда трогательную записку опубликовали в соцсетях, один из пользователей написал, что капитан Флатос оставил след в миллионах сердец.

Ранее газета Los Angeles Times опубликовала информацию об ущербе, причиненном Калифорнии из-за пожаров. По ее данным, он составил порядка 350 миллионов долларов. Больше всего повреждений инфраструктуры из-за ЧП зафиксировали в районе Палисейдс. Пламя уничтожило примерно 6600 построек.