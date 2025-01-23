Ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса из-за пожаров составил около 350 млн долларов

Разрушительные пожары нанесли ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса в размере примерно 350 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

«Низовые пожары, которые распространились по [району] Пасифик-Палисейдс и другим частям Лос-Анджелеса в этом месяце, разрушили или нанесли ущерб общественной инфраструктуре на сумму около 350 миллионов долларов», — процитировали журналисты заявление местных властей.

Больше всего ущерба нанес пожар, случившийся в районе Палисейдс. Огонь уничтожил свыше 6600 построек и повредил почти 900 строений. Администрация допускает, что размер ущерба еще вырастет.

Ранее стало известно, что из-за масштабных пожаров в содержание свинца в воздухе в Лос-Анджелесе превысило норму в 100 раз. Опасные вещества попадают в окружающую среду из-за того, что горит много домов и автомобилей. Свинец содержатся в некоторых трубах и видах краски. Также в воздух попадают хлорин и другие химикаты во время плавления пластика.