Жители Ленобласти случайно наткнулись на авиабомбы и мины времен ВОВ

Жители Ленинградской области обнаружили в Тосненском районе пять авиационных бомб и 51 мину. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Снаряды находились рядом с железнодорожной платформой. Саперы установили, что пять опасных предметов оказались бомбами ФАБ-100, остальные — противотанковыми минами времен Великой Отечественной войны.

Специалисты пиротехнического расчета Невского спасательного центра вывезли снаряды и подорвали их с соблюдением мер безопасности. МЧС предупредило, что при обнаружении опасных предметов их нельзя трогать. Ведомство призвало обозначить место подручными средствами и вызвать специалистов.

Ранее неразорвавшийся снаряд нашли в Ростове-на-Дону. Боеприпас находился в квартире многоэтажного дома. Специалисты вынесли его из здания, сообщил глава города Александр Скрябин.