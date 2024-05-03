Жители Ленинградской области услышали звук взрыва | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 10:18 Жители Ленинградской области услышали звук взрыва «Фонтанка»: в Пушкине и Павловске прозвучал взрыв

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Жители городов Пушкин и Павловск в Ленинградской области выразили беспокойство из-за громкого звука, прозвучавшего утром 3 мая. Они предположили, что неподалеку прогремел взрыв, сообщила «Фонтанка».

В редакцию издания обратился житель Пушкина Владислав, который заявил, что около 07:15 в городе «как будто что-то бахнуло». По словам другого читателя, у него в доме дрожали стены.

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Жительница Павловска Вера рассказала, что громкий звук прогремел в районе 07:20. Читательница Арина отметила, что в промзоне неподалеку от КСК «Ковбой» выбило окна в конюшне.

«Полиция, пожарная уже работают на месте. В прошлом году аналогичный взрыв слышался 26 апреля», — объяснила она.

Ранее над территорией России дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотников ВСУ, сообщил RT. Пять из них сбили над Белгородской областью и один — над Крымским полуостровом.