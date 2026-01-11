Жители Кушвы остались в морозы без горячей воды и тепла

Жители города Кушва в Свердловской области пожаловались на отключение горячей воды и отопления. Перебои с теплоснабжением возникли на фоне морозов в -15 градусов.

«Отопления нет, горячая вода тоже от него. Надеемся, как всегда, на лучшее. На улице -15. Утепляемся», — рассказал 360.ru местный житель Василий.

Он отметил, что жильцы включают конвекторы и масляные радиаторы, чтобы согреться.

«Аварийка говорит, что работы по ремонту идут. Но когда закончат, неизвестно», — добавил мужчина.

Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин объяснил, что отопление отключили из-за прорыва на теплотрассе.

«На место сразу выехала бригада МУП „Теплодом“. Сейчас идут работы по откачке воды и ремонту теплосети. Планируем завершить ремонт к 14:00», — уточнил он.

Ранее перебои со светом возникли в Белгородской области. Жители региона столкнулись с отключениями после атаки ВСУ.