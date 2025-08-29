Медведь напал на грибника в Приморье

Минздрав Приморья: в Шумном медведь напал на грибника, мужчина в сознании

Жителя Приморья госпитализировали после нападения медведя в лесу рядом с домом, пострадавший находится в сознании. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

ЧП произошло неподалеку от села Шумное Чугуевского района, когда мужчина отправился за грибами. Родственники доставили его в Кавалеровскую центральную районную больницу на личном транспорте.

В ведомстве отметили, что 39-летний пациент при поступлении в учреждение находился в тяжелом состоянии, которое удалось стабилизировать.

Мужчина находится в сознании, ему оказали необходимую медицинскую помощь, провели вакцинацию от бешенства и столбняка. Медики районной больницы продолжают лечение пациента.

Ранее тело альпиниста обнаружили в Японии после нападения медведя. Лесной хищник напал на туриста на вершине Раусу на высоте около 550 метров.