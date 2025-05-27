Жителей Омска разбудили громкие «хлопки», власти отреагировали

В Омске вечером во вторник, 27 мая, жители сразу нескольких районов пожаловались на серии громких «хлопков». Ситуацию взяли на контроль местные власти, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона.
В пресс-службе уточнили, что о громких звуках говорили не только в самом Омске — аналогичная информация поступала из соседних поселков. На все точки для проверки выслали наряды правоохранителей.
Кроме полиции, к выяснению обстоятельств привлекли министерство региональной безопасности и МЧС. Проверку организовали по поручению главы региона Виталия Хоценко.
В настоящее время причины появления громких звуков в Омске остаются неизвестными. Все поступившие обращения продолжают проверять специалисты и экстренные службы.
Тем же вечером 27 мая Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги. Об этом сообщил телеканал RT.
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