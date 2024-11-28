Жители Королева попросили помощи в спасении застрявшего котенка

Котенок на неделю застрял в шахте дома в Королеве

Жители Королева вот уже больше недели слышат жалобные крики котенка, застрявшего в шахте вентиляции одного из многоквартирных домов на проспекте Королева. За помощью в освещении ситуации люди обратились к 360.ru

«Местные жители не могут помочь. Сегодня крики уже животного из последних сил», — рассказала 360.ru жительница дома Юлия.

В службе «112» выезжать на место происшествия отказались. Там пояснили, что занимаются только спасением людей и не знают, к кому можно обратиться с вопросом о застрявшем котенке.

Ранее застрявшего в вентиляции котенка спасли в Уфе. 360.ru рассказывал, как это было.