Жители Казани пожаловались на трупный запах из муниципальной квартиры

Трупный запах стоит вторую неделю в одном из подъездов дома на улице Адоратского в Казани. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Iptash .

Предположительно, он идет из муниципальной квартиры, в которой жила одинокая пенсионерка. Неделю назад соседи, уставшие от запаха, вызвали полицейских, которые вскрыли дверь и нашли уже разложившееся тело женщины в окружении гор мусора.

Однако вонь после этого не исчезла. Несколько дней назад в квартире провели обработку некими средствами, но стало только хуже — к трупному запаху добавился химический. В соседних квартирах живут дети и пенсионеры. Жильцы опасаются отравлений.

Они обращались за помощью в управляющую компанию, но там тоже не знают, что делать.

Ранее две недели от похожей проблемы страдали жители Екатеринбурга. Кроме того, их подъезд после смерти соседки заполонили мухи.