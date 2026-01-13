Жители Камчатки пожаловались на глубокие сугробы после двух циклонов

В некоторых районах Камчатки после циклона 27 декабря снег не убирали и не вывозили, и новый циклон привел к тому, что местами образовались сугробы высотой больше трех метров. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

По их словам, ситуация на разных улицах отличается даже в пределах Петропавловска-Камчатского. Например, горожанка по имени Мария рассказала, что снег даже не занес ее машину Lexus RX, но выше по улице от ее дома ситуация уже иная — сугробы по пояс, а местами — в человеческий рост.

«Сегодня от дома до работы шла пешком три километра и потом обратно. Автобусы отменили, вахтовку успела застать», — добавила другая жительница Петропавловска-Камчатского Снежана.

Еще один горожанин сообщил, что многие даже не могут выйти из подъездов. Дороги глубоко скрыты под снегом, поэтому ни автобусы, ни личные машины не выезжают на улицы.

Ранее в Москве прошел снегопад, ставший рекордным за последние 56 лет. При этом Гидрометцентр не исключил, что снежный покров продолжит расти.