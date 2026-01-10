Снежный армагеддон. В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад

Синоптик Тишковец: рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве

В пятницу в Москве выпал рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки на город обрушилось 42% месячной нормы осадков, об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России минувшей пятницей, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение», — отметил он.

В столице, на главной метеостанции ВДНХ, за сутки выпало 22 миллиметра осадков, что составляет 42% от месячной нормы. Ночью снег стал менее интенсивным, а утром добавилось еще два миллиметра.

Синоптик сообщил, что 9 января был побит рекорд осадков 1976 года. В тот день в мегаполисе выпало 12,9 миллиметра осадков. По его словам, для повторения рекорда января, установленного в далеком 1970 году, не хватило всего одного миллиметра.

Такого «снежного армагеддона» в Москве в середине зимы не было последние 56 лет, подчеркнул Тишковец.

«Прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 сантиметра», — добавил метеоролог.

Центральную Россию накрыл циклон «Фрэнсис». Он принес с собой обильные снегопады. В некоторых районах сугробы достигли полуметровой высоты. Коммунальные службы активно устраняют последствия стихии. Синоптики прогнозируют, что скоро придут морозы, но ситуация еще может измениться.