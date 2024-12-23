Жители Южного Бутово пожаловались на едкий запах из-за пожара

Из-за пожара на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице появился резкий запах. Об этом 360.ru сообщил один из местных жителей.

«Очень сильный едкий [запах]. Приоткрыли окно — сразу вещи, занавеска сильно запахли», — отметил он.

Собеседник 360.ru также рассказал, что несколько пожарных машин по пути к месту ЧП попали в пробку. По информации другого источника, сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

Эти данные подтвердили в МЧС, уточнив площадь. Она составила 350 квадратных метров.

Все обстоятельства случившегося начала выяснять Зюзинская межрайонная прокуратура. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

В 08:06 возгорание ликвидировали, уточнил источник 360.ru.